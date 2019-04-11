Берни Сандерс оказался миллионером

Он признался в этом в интервью газете The New York Times.
Рассуждая об отказе президента США Дональда Трампа обнародовать налоговую отчетность — этого потребовали от него демократы Конгресса, господин Сандерс заявил, что сам он в ближайшее время опубликует свою налоговую отчетность сразу за десять лет, и выразил надежду, что господин Трамп последует его примеру.
«Но поскольку я не миллиардер, у меня нет инвестиций в Саудовской Аравии или где там еще у него инвестиции, по всему миру, я думаю, что моя отчетность будет немного более скучной», — скромно заметил сенатор.
На замечание журналистов о том, что он сам все-таки миллионер, господин Сандерс, который в ходе своих предвыборных поездок и выступлений постоянно критикует миллионеров и миллиардеров, дал следующее объяснение: «Ну я же написал бестселлер. А если ты автор бестселлера, то можешь быть и миллионером».