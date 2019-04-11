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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Берни Сандерс оказался миллионером

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, один из претендентов на пост президента США, который называет себя демократическим социалистом, защитником интересов рабочего и среднего класса и осуждает вмешательство крупного бизнеса и миллионеров в политику, сам оказался миллионером.

Источник: AP 2019

Он признался в этом в интервью газете The New York Times.

Рассуждая об отказе президента США Дональда Трампа обнародовать налоговую отчетность — этого потребовали от него демократы Конгресса, господин Сандерс заявил, что сам он в ближайшее время опубликует свою налоговую отчетность сразу за десять лет, и выразил надежду, что господин Трамп последует его примеру.

«Но поскольку я не миллиардер, у меня нет инвестиций в Саудовской Аравии или где там еще у него инвестиции, по всему миру, я думаю, что моя отчетность будет немного более скучной», — скромно заметил сенатор.

На замечание журналистов о том, что он сам все-таки миллионер, господин Сандерс, который в ходе своих предвыборных поездок и выступлений постоянно критикует миллионеров и миллиардеров, дал следующее объяснение: «Ну я же написал бестселлер. А если ты автор бестселлера, то можешь быть и миллионером».

Алена Миклашевская

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