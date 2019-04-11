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18:58 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: новое руководство Судана будет по меньшей мере лояльно Западу

США и их союзники поддержали смену власти в республике, считает эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

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13
фотографий
13
фотографий

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Процесс смены политических элит Судана после переворота займет достаточно длительное время, но уже можно говорить о том, что на смену президенту Омару аль-Баширу пришли как минимум лояльные западным странам люди. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

«Внешние силы, прежде всего страны Запада, уделяют большое внимание ситуации в Судане и процессу смены политической элиты, — сказал он. — Судан — это страна с богатыми природными ресурсами, и страны Запада заинтересованы в том, чтобы иметь доступ к этим ресурсам. Это совершенно очевидно. Также очевидно, что США и их союзники поддержали смену власти, потому что, как они считают, это в их интересах».

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Как напомнил эксперт, аль-Башир был оппонентом Запада и являлся персоной нон грата во многих странах. «Поэтому эта смена, конечно, если и не полностью в интересах Запада, то воздействие Запада, безусловно, проявляется, — продолжил он. — Но есть и другие внешние силы: Китай, который достаточно умело продвигал свои интересы в Судане, и в какой-то степени Россия. Но пока мы видим то, что новое руководство, по крайней мере, лояльно Западу».

По мнению Долгова, какие именно силы окажутся победителями в предстоящей политической борьбе, во многом будет зависеть от внешних игроков. Эксперт добавил, что обновление властных элит будет идти постепенно, а во время переходного периода во главе государства останется один из сподвижников аль-Башира.

«Переходный период должен выдвинуть новых лидеров и какие-то новые силы, — пояснил он. — Но то, что пока мы видим, — это не полная смена власти и смена политической элиты. Пока это обновление, омоложение руководства. То, каким путем будет продвигаться эта смена руководящей элиты, во многом будет зависеть от внешних сил».

В этой ситуации России, вероятно, придется приложить силы, чтобы сохранить действующие контракты и договоренности с Хартумом, особенно в свете роста лояльности новых суданских властей Западу. «Отношения между Россией и Западом, прежде всего между Россией и США, достаточно напряженные. Действительно, здесь можно предполагать и выдавливание российского бизнеса из Судана впоследствии, хотя пока этого еще нет, — отметил эксперт. — И то, что мы наблюдаем вообще — и в Венесуэле, и сирийский кризис, и вот сейчас события в Судане, — это, безусловно, часть геополитики Запада».

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