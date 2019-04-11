Эксперт: новое руководство Судана будет по меньшей мере лояльно Западу
США и их союзники поддержали смену власти в республике, считает эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов.
США и их союзники поддержали смену власти в республике, считает эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Процесс смены политических элит Судана после переворота займет достаточно длительное время, но уже можно говорить о том, что на смену президенту Омару
«Внешние силы, прежде всего страны Запада, уделяют большое внимание ситуации в Судане и процессу смены политической элиты, — сказал он. — Судан — это страна с богатыми природными ресурсами, и страны Запада заинтересованы в том, чтобы иметь доступ к этим ресурсам. Это совершенно очевидно. Также очевидно, что США и их союзники поддержали смену власти, потому что, как они считают, это в их интересах».
Как напомнил эксперт,
По мнению Долгова, какие именно силы окажутся победителями в предстоящей политической борьбе, во многом будет зависеть от внешних игроков. Эксперт добавил, что обновление властных элит будет идти постепенно, а во время переходного периода во главе государства останется один из сподвижников
«Переходный период должен выдвинуть новых лидеров и
В этой ситуации России, вероятно, придется приложить силы, чтобы сохранить действующие контракты и договоренности с Хартумом, особенно в свете роста лояльности новых суданских властей Западу. «Отношения между Россией и Западом, прежде всего между Россией и США, достаточно напряженные. Действительно, здесь можно предполагать и выдавливание российского бизнеса из Судана впоследствии, хотя пока этого еще нет, — отметил эксперт. — И то, что мы наблюдаем вообще — и в Венесуэле, и сирийский кризис, и вот сейчас события в Судане, — это, безусловно, часть геополитики Запада».