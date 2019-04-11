Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытая страна: какой была Россия 25 лет назад (много фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Александр Домогаров мечтает о дочке
В Греции родился ребенок от троих родителей
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Скарлетт Йоханссон появилась на публике в откровенном костюме
Аллегрова вызвала гнев публики, отказавшись петь «Императрицу»
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
Какой была Россия 25 лет назад (фото)
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
16Умер режиссер Георгий Данелия
18:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Три факта о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В Лондоне арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Последние семь лет он жил в посольстве Эквадора, где скрывался от возможной экстрадиции в США.

Эквадор лишил Ассанжа убежища за «неоднократное нарушение международных конвенций», заявил президент страны Ленин Морено. Затем посол Эквадора лично вызвал полицию.

В США Ассанжу грозит до пяти лет лишения свободы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
 Ассанжа арестовали в Лондоне по запросу США. Ему грозит до пяти лет
Джулиан Ассанж: борец за правду или безответственный аванюрист?
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
Минск остановит нефтепровод «Дружба» после заявлений Лукашенко
Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Девушки надели более 3 кг одежды, чтобы не платить за перевес
Ирина Аллегрова отказалась петь «Императрицу»
Какие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Спорт
Акинфеев высказался о возобновлении карьеры в сборной России Голкипер ЦСКА объявил о прекращении выступлений за национальную команду 1 октября
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Дети
Киркоров впервые рассказал о неудачной беременности Пугачевой Примадонна была беременна в 1996 году. Тогда певица решила не прибегать к помощи суррогатной матери
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь