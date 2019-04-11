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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России прокомментировал арест Ассанжа

Москва призывает Великобританию соблюдать права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Россия осуждает методы, примененные во время задержания интернет-разоблачителя, подчеркнула спикер ведомства.

«Вся история с гонениями на него [Ассанжа], травлей, созданием нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова», — сказала Захарова. Она добавила, что Москва будет поднимать данный вопрос в международных организациях.

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Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

11 апреля Ассанж был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Латиноамериканская страна, семь лет назад предоставившая основателю WikiLeaks убежище, теперь отказалась обеспечивать его защиту.

В 2012 году Ассанж опасался экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Расследование было прекращено в 2017 году. Основатель WikiLeaks также опасается, что в Соединенных Штатах его могут приговорить к смерти за публикацию секретных документов Пентагона.

В 2013 году американский военнослужащий Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в том числе видеозапись убийства американскими военными мирных жителей Ирака. Бывший военный сменил пол и стал называться Челси Мэннинг. В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил Мэннинг срок пребывания в тюрьме, и она вышла на свободу.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Захарова: вся история с Ассанжем — удар по правам журналиста
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
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