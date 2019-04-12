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01:25 (мск), источник: Известия

В «Нафтогазе» рассказали о плане на случай остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину ударит не только по украинскому бюджету, но и по энергетической безопасности европейских стран. Такого мнения придерживается исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Источник: Reuters
Когда будет завершен «Северный поток — 2», у России не будет необходимости использовать украинский транзитный путь. «Газпром» получит «зеленый свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке.
Юрий Витренко
исполнительный директор украинского «Нафтогаза» (цитата по «Укринформ»)

По его словам, после потери транзита российского газа Украина будет двигаться в трех направлениях.

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Во-первых, будет добиваться исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате Киеву $2,56 млрд. Во-вторых, предложит новый транзитный контракт «исключительно по европейским правилам», чтобы остаться «надежным транзитным партнером для Европы». В-третьих, инициирует новые слушания в арбитражном суде по взысканию с «Газпрома» амортизационных сумм, если российская компания «заблокирует транзит газа через Украину».

В марте «Нафтогаз» дважды вносил смуту вокруг реализации «Северного потока — 2». 27 марта украинская компания распространила информацию о якобы отказе Дании от строительства газопровода в своих водах. Впоследствии слухи опровергло Датское энергетическое агентство, а компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что Копенгаген запросил дополнительную экологическую оценку маршрута, но не отклонял заявки на укладку трубопровода.

Через два дня в «Нафтогазе» вновь заявили о якобы отказе Дании согласовать маршрут и срыве сроков начала эксплуатации. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что фатальных юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет. 11 апреля Nord Stream 2 AG отчиталась за укладку 1 тыс. км газопровода по дну Балтийского моря.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Москва неоднократно обещала, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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