В «Нафтогазе» рассказали о плане на случай остановки транзита газа из России

По его словам, после потери транзита российского газа Украина будет двигаться в трех направлениях.
Во-первых, будет добиваться исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате Киеву $2,56 млрд. Во-вторых, предложит новый транзитный контракт «исключительно по европейским правилам», чтобы остаться «надежным транзитным партнером для Европы». В-третьих, инициирует новые слушания в арбитражном суде по взысканию с «Газпрома» амортизационных сумм, если российская компания «заблокирует транзит газа через Украину».
В марте «Нафтогаз» дважды вносил смуту вокруг реализации «Северного потока — 2». 27 марта украинская компания распространила информацию о якобы отказе Дании от строительства газопровода в своих водах. Впоследствии слухи опровергло Датское энергетическое агентство, а компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что Копенгаген запросил дополнительную экологическую оценку маршрута, но не отклонял заявки на укладку трубопровода.
Через два дня в «Нафтогазе» вновь заявили о якобы отказе Дании согласовать маршрут и срыве сроков начала эксплуатации. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что фатальных юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет. 11 апреля Nord Stream 2 AG отчиталась за укладку 1 тыс. км газопровода по дну Балтийского моря.
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.
Москва неоднократно обещала, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.