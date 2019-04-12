Сноуден назвал обвинения против Ассанжа «шокирующе слабыми»
Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома.
Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что считает очень слабыми обвинения, которые были выдвинуты Вашингтоном основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Власти США обвиняют Ассанжа в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для кражи и публикации секретных правительственных документов. В случае экстрадиции в США ему грозит до пяти лет тюрьмы, но некоторые источники утверждают, что рассматривается вопрос о смертной казни.
«Слабость обвинений США против Ассанжа вызывает шок. Утверждения, что он пытался (безуспешно?) оказать содействие во взломе пароля во время подготовки их [Ассанжа и бывшего американского военного Брэдли Мэннинга, позднее сменившего пол и взявшего себе имя Челси] всемирно известного репортажа публично высказывались на протяжении почти десятилетия», — сообщил в своем Twitter Сноуден.
Арест Ассанжа прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не знает ничего о WikiLeaks и аресте Джулиана Ассанжа.
Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема.
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян связала арест Ассанжа с грядущим визитом в США президента Эквадора. В посольстве этой латиноамериканской страны в Лондоне укрывался основатель WikiLeaks. «Сдавший Ассанжа президент Эквадора 16 апреля летит в США. По какому курсу нынче 30 серебренников выдают?» — написала Симоньян в Telegram.
По данным Bloomberg, адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон сообщила, что основатель WikiLeaks собирается противостоять попыткам экстрадиции в США.
Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Ляруш заявил, что Ассанж не должен быть выдан американским властям, потому что в США до сих пор существует смертная казнь. В Швеции, в свою очередь, заявили, что рассматривают вопрос о повторном возбуждении дела против Ассанжа по обвинению в изнасиловании.
В 2010 году Джулиан Ассанж планировал получить вид на жительство в Швеции, но его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании две гражданки страны. С мая 2012 года общественный активист, имеющий австралийский паспорт, скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ассанж может быть экстрадирован в США, где против него ведется расследование
Генри Достоевский