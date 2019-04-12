В Израиле подвели итоги парламентских выборов
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — 36 мандатов из 120 получила партия
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — 36 мандатов из 120 получила партия
Партия
Таким образом, партия «Ликуд» обошла блок оппозиции «Кахоль-Лаван», у которого 35 депутатских мест.
Выборы в парламент Израиля Кнессет состоялись во вторник.
Всего в законодательном органе Израиля 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий. Правом голоса обладает свыше 6,3 млн жителей Израиля. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.
Партия «Ликуд» считалась одним из главных фаворитов предвыборной гонки, несмотря на коррупционные обвинения в адрес ее лидера.