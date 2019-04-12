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03:14 (мск), источник: Интерфакс

В Израиле подвели итоги парламентских выборов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — 36 мандатов из 120 получила партия премьер-министра Нетаньяху, оппозиционный блок — 35.

Источник: AFP 2019

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получила в Кнессете (израильском парламенте — ИФ) 36 мандатов из 120 после подсчета 100% голосов, сообщила израильская корпорация телерадиовещания.

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Таким образом, партия «Ликуд» обошла блок оппозиции «Кахоль-Лаван», у которого 35 депутатских мест.

Выборы в парламент Израиля Кнессет состоялись во вторник.

Всего в законодательном органе Израиля 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий. Правом голоса обладает свыше 6,3 млн жителей Израиля. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.

Партия «Ликуд» считалась одним из главных фаворитов предвыборной гонки, несмотря на коррупционные обвинения в адрес ее лидера.

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