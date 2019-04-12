Литва отозвала из России посла после получения им угроз
Министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций
Министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций
По словам представителя литовского МИДа, сотрудники посольства и сам Мотузас получили угрозы. Они могут быть связаны с расследованием дела о взятках при выдаче виз. Мотузас по последнему делу имеет статус «особого свидетеля».
Такого же мнения придерживается и президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, опрошенный в статусе свидетеля Мотузас «бросает тень на дипломатическую службу».
Ранее в Литве был задержан бывший посол в России Римантас Шидлаускас. Его подозревают в незаконной выдаче визы бывшему
Моего подзащитного (Насырова — «Ведомости») подозревают в даче взятки, однако он вины не признает. Подозрения основываются на неправильной интерпретации одной из бесед.
По его словам, переданная во время встречи определенная часть денег интерпретирована как дача взятки, хотя «на самом деле этот факт был связан с совершенно иными обстоятельствами». «Это взаимоотношения между физическими лицами, которые не имеют ничего общего с коррупционной деятельностью», — цитировало адвоката информагентство Delfi. По информации BNS, Шидлаускас и Насыров общались по телефону 21 марта, а встретились 5 апреля. Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас утверждает, что Насыров получил визу законно.