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02:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский и Порошенко не смогли договориться о проведении дебатов

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил в студию своего соперника на выборах, шоумена Владимира Зеленского, чтобы провести дебаты. С господином Зеленским связались по телефону, и он объяснил, что не может приехать, так как находится во Франции. Сегодня, 12 апреля, у него запланирована встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Источник: РИА "Новости"

«Петр Алексеевич (Порошенко.— “Ъ”) прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности меня туда сопровождали. Эта информация вам известна, у меня встреча с президентом Франции. Поэтому странно, что уважаемый кандидат в президенты, зная, что меня нет в Киеве, меня приглашает в студию “1+1”», — сказал шоумен, которого цитирует «112. Украина».

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По словам Владимира Зеленского, господин Порошенко не был против провести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. «Я предложил 19-го числа на НСК “Олимпийский”, я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: стадион, так стадион. И принял эти условия», — утверждает шоумен.

После этого кандидаты в президенты вступили в словесную перепалку. Петр Порошенко заявил, что «точно не интересуется» передвижениями оппонента, а также отметил, что дебаты планировались на 14 апреля. «Вашей команде была поставлена позиция, в последнее воскресенье, когда еще можно проводить дебаты, вас на стадион, который вы определили, 14-го числа. В 14:00 пригласили на дебаты», — рассказал он.

В ответ на это господин Зеленский сказал, что его команду «никто не будет ставить в позицию», после чего закончил разговор: «19-го числа на НСК “Олимпийский”. Точка. До свидания».

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам Владимир Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а Петр Порошенко — почти 16%. Они оба прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Господин Порошенко выступил с инициативой провести дебаты в телеэфире. Владимир Зеленский сделал контрпредложение — отправиться на стадион. Они оба отправили заявки на дебаты в «Олимпийском», но если господин Зеленский указал в заявке 19 апреля, то действующий президент — 19 и 14 апреля. ЦИК Украины при этом требует провести дебаты на телевидении.

Согласно результатам последнего опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 51% респондентов. Действующего президента Украины поддерживают 21% опрошенных.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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