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10:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Командующего ВДВ десантировали в Сирию

Российские силы в республике возглавил Андрей Сердюков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. На этом посту он сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина, руководившего действиями российских военных в республике последние несколько месяцев. По данным «Ъ», основной задачей генерал-полковника Сердюкова станет организация совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих зоны деэскалации Идлиб, где сосредоточены свыше 35 тыс. боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами.

О назначении Андрея Сердюкова командующим российской группировкой войск в Сирии «Ъ» рассказали несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников. По их словам, он приступил к исполнению своих новых обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина. Последний, как уточнили собеседники «Ъ», по возвращении из очередной сирийской командировки «вновь сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях», связанных с руководством ВКС РФ. От официальных комментариев «Ъ» в Минобороны вчера воздержались.

Как поясняют собеседники «Ъ», Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост. Уже в ходе сирийской кампании он был переведен с поста командующего Восточным военным округом в главкомы ВКС, но даже после этого направлялся в Сирию для командования не только авиацией, но и общевойсковыми соединениями и силами специальных операций.

Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).

Однако незадолго до этого служебная машина командующего ВДВ, возвращавшегося с учений в Мурманской области, на полной скорости столкнулась по касательной с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет. В госпитале ему диагностировали сочетанную и ушибленную травмы головы и повреждение позвоночника (закрытый перелом некоторых позвонков).

Для восстановления генералу требовалась длительная реабилитация, без прохождения которой ни о какой командировке в зону спецоперации речи идти не могло. В итоге вместо него в Сирию был направлен генерал-полковник Александр Журавлев (ныне командующий Западным военным округом).

Сейчас генерал-полковник Сердюков отправлен в Сирию с конкретной задачей, говорит один из собеседников «Ъ»: все его усилия будут направлены на ускорение российско-турецких договоренностей по организации совместного патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб.

Соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой были достигнуты еще в 2018 году: планировалось, что совместное патрулирование российских военных полицейских и турецких военнослужащих начнется уже 15 октября. При этом, как отмечают источники «Ъ», турецкая сторона брала на себя ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением из зоны деэскалации Идлиб в демилитаризованную зону. Эти планы, впрочем, были сорваны: из-за активизации боевиков (входящих прежде всего в группировку «Фронт ан-Нусра»; запрещена в РФ) патрулирование вовремя не началось, а в зоне демилитаризации остались и боевики, и принадлежащее им тяжелое вооружение.

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Для исправления ситуации пришлось срочно задействовать контакты на высшем военном уровне. Так, в феврале 2019 года министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали дополнительный меморандум, регламентирующий действия российских и турецких военных о совместном патрулировании. По данным источников «Ъ», 8 марта турецкие военные начали патрулировать демилитаризованную зону между турецкими наблюдательными постами Баркум—Тель-Тукан—Сурман; а начиная с 17 марта их маршруты были продлены на участке в районах западнее Алеппо, севернее Хамы и горной Латакии. Со вчерашнего дня, как рассказывают собеседники «Ъ», вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон на участке между турецкими пунктами Баркум и Сурман должно было начаться уже скоординированное патрулирование совместных колонн российских и турецких военнослужащих. Если эти маневры будут признаны успешными, то после 20 апреля военнослужащие двух стран приступят к совместному патрулированию северо-восточной части зоны деэскалации. «Мы исходим из того, что в мае сможем начать скоординированное патрулирование в составе совместных колонн внутрь демилитаризованной зоны», — добавил военный источник «Ъ».

По его информации, зона деэскалации делится на две части: на зону вывода площадью около 3,3 тыс. кв. км, на которой находится 511 населенных пунктов и свыше 2 млн человек, и на демилитаризованную зону. Последняя, по оценке собеседника «Ъ», составляет около 3,1 тыс. кв. км и насчитывает 341 населенный пункт, в котором находятся порядка 1,69 млн человек.

Ситуация обостряется сразу несколькими факторами, продолжает источник «Ъ»: помимо гражданских лиц в Идлибе находятся свыше 35 тыс. представителей бандформирований (на западном фронте сосредоточено около 8,9 тыс. боевиков, а на южном — почти 15 тыс.).

Они регулярно совершают вылазки, последняя произошла в ночь на 10 апреля, когда боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-эль-Мактал (Идлиб), Хамдания (Хама), Сафсафа (Латакия). При этом, по данным военных, на территории Идлибской зоны деэскалации находятся свыше 30 объектов, содержащих химические вещества. Решать эти проблемы совместно с турецким военным командованием и придется генерал-полковнику Сердюкову, добавляет собеседник «Ъ», уточняя, что «ни о каком штурме Идлиба с применением сухопутных сил речи не идет».

Иван Сафронов

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