Командующего ВДВ десантировали в Сирию
Российские силы в республике возглавил Андрей Сердюков.
Российские силы в республике возглавил Андрей Сердюков.
Как стало известно «Ъ», командующий
О назначении Андрея Сердюкова командующим российской группировкой войск в Сирии «Ъ» рассказали несколько высокопоставленных
Как поясняют собеседники «Ъ», Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост. Уже в ходе сирийской кампании он был переведен с поста командующего Восточным военным округом в главкомы ВКС, но даже после этого направлялся в Сирию для командования не только авиацией, но и общевойсковыми соединениями и силами специальных операций.
Однако незадолго до этого служебная машина командующего ВДВ, возвращавшегося с учений в Мурманской области, на полной скорости столкнулась по касательной с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. От удара автомобиль с
Для восстановления генералу требовалась длительная реабилитация, без прохождения которой ни о какой командировке в зону спецоперации речи идти не могло. В итоге вместо него в Сирию был направлен
Соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой были достигнуты еще в 2018 году: планировалось, что совместное патрулирование российских военных полицейских и турецких военнослужащих начнется уже 15 октября. При этом, как отмечают источники «Ъ», турецкая сторона брала на себя ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением из зоны деэскалации Идлиб в демилитаризованную зону. Эти планы, впрочем, были сорваны:
Для исправления ситуации пришлось срочно задействовать контакты на высшем военном уровне. Так, в феврале 2019 года министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали дополнительный меморандум, регламентирующий действия российских и турецких военных о совместном патрулировании. По данным источников «Ъ», 8 марта турецкие военные начали патрулировать демилитаризованную зону между турецкими наблюдательными постами Баркум—Тель-Тукан—Сурман; а начиная с 17 марта их маршруты были продлены на участке в районах западнее Алеппо, севернее Хамы и горной Латакии. Со вчерашнего дня, как рассказывают собеседники «Ъ», вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон на участке между турецкими пунктами Баркум и Сурман должно было начаться уже скоординированное патрулирование совместных колонн российских и турецких военнослужащих. Если эти маневры будут признаны успешными, то после 20 апреля военнослужащие двух стран приступят к совместному патрулированию
По его информации, зона деэскалации делится на две части: на зону вывода площадью около 3,3 тыс. кв. км, на которой находится 511 населенных пунктов и свыше 2 млн человек, и на демилитаризованную зону. Последняя, по оценке собеседника «Ъ», составляет около 3,1 тыс. кв. км и насчитывает 341 населенный пункт, в котором находятся порядка 1,69 млн человек.
Они регулярно совершают вылазки, последняя произошла в ночь на 10 апреля, когда боевики совершили обстрелы населенных пунктов
Иван Сафронов