Заморозка по требованию
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить.
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить.
Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений. Такой законопроект разработан Ассоциацией НПФ и обосновывается потерей денег гражданами. Впрочем, в Национальной ассоциации НПФ утверждают, что их коллеги руководствуются не интересами граждан, а интересами НПФ, столкнувшимися с оттоками клиентов. Эксперты предлагают просто отменить нормы, по которым граждане теряют инвестиционный доход.
Совет саморегулируемой организации Ассоциация НПФ (АНПФ) 11 апреля поддержал предложение «о необходимости приостановить досрочные переходы (переводы пенсионных накоплений граждан между страховщиками.— “Ъ”) в целях защиты интересов застрахованных лиц», говорится в сообщении пенсионной СРО. С такой инициативой выступила заместитель гендиректора инвесткомпании «Регион», курирующая пенсионный бизнес, Галина Морозова.
Совет поручил президенту СРО Сергею Белякову провести необходимые консультации с комитетом Госдумы по финансовому рынку, Минфином, Банком России и Пенсионным фондом России (ПФР), с тем, чтобы внести подготовленный законопроект в Госдуму. Такая инициатива обосновывается «массовыми случаями злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах», которые, по мнению СРО, стали причиной «существенных потерь инвестдохода» застрахованных лиц.
Согласно действующим нормам, в случае досрочного перехода (раньше, чем один раз в пять лет) гражданин теряет наколенный с момента прошлого перехода инвестдоход. С 2015 года, когда правила вступили в силу, застрахованные лица потеряли не менее 120 млрд руб. пенсионных накоплений. Единственный раз переход граждан между страховщиками приостановили во время вступления в силу системы гарантирования, когда заявления 2013−2014 годов исполнялись одномоментно — в первом квартале 2015 года.
В пояснительной записке указано, что принятые ранее меры по предотвращению «злоупотребления доверием граждан», а именно отмена переходов через удостоверяющие центры, информирование о теряемом инвестдоходе и т. д., оказались недостаточны.
Авторы законопроекта указывают, что негативный информационный фон в результате массовых потерь граждан может отразиться на восприятии ими разрабатываемой концепции ИПК.
«Тему моратория на переходы поднимают фонды, которые из года в год показывают убытки и из которых в последние годы бегут люди. Это как раз крупные фонды, входящие в АНПФ», — указывает президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Константин Угрюмов. В НПФ «Сафмар», входящем в АНПФ, заявили, что поддерживают предложение СРО, и также обосновали свое согласие потерями граждан. Инициатор нынешнего предложения госпожа Морозова курирует работу НПФ «Будущее» (член АНПФ), также столкнувшегося с крупными оттоками клиентов по итогам кампании прошлого года. В НПФ «Открытие» (член АНПФ), из которого второй год подряд активно уходят клиенты, также не возражают против «заморозки» переходных кампаний, говорит человек, близкий к фонду. В АНПФ, фондах «Будущее» и «Открытие» не ответили на запрос «Ъ».
Вопрос о необоснованных потерях гражданами денег неоднократно поднимался на пенсионном рынке (см., например, «Ъ» от 13 июля 2018 года). «Как альтернатива предложению АНПФ может быть разрешение на досрочные переходы для застрахованных лиц, у которых прошел пятилетний период и они могут забрать весь инвестдоход, а также для застрахованных лиц из фондов, находящихся в стадии реорганизации», — предлагает решение господин Угрюмов, называя предложение АНПФ «пенсионным рабством».
Единственным имеющим смысл решением проблемы потери гражданами инвестдохода, в отсутствие новых взносов в систему ОПС, является отмена этой законодательной нормы, показавшей свою абсолютную бесполезность. По его мнению, все остальные предложения в той или иной форме ущемляют права граждан.
Ни в ПФР, ни в Минфин, ни в ЦБ предложения АНПФ пока не поступали. Однако в Банке России отметили, что в курсе обсуждения участниками рынка темы досрочных переходов. «На наш взгляд, оценка правоприменения вступивших в силу изменений на сегодняшний день является преждевременной… При этом мы видим существенное снижение количества переходов между фондами в 2018 году относительно 2017 года, а также сокращение числа жалоб по данной тематике», — заявили в ЦБ.
Илья Усов
Читайте также