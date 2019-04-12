Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, сообщил телеканал
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, сообщил телеканал
Его заместителем назначен начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф.
В четверг стало известно, что президент Судана Омар
Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам бен Ауф.