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03:43 (мск), источник: Интерфакс

Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, сообщил телеканал Al-Arabiya.

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Его заместителем назначен начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам бен Ауф.

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