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08:23 (мск), источник: РИА Новости

Ассанж не получит «особой» помощи от Австралии, заявил премьер

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Австралии заявил, что гражданин страны, основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж не получит «особой» помощи от Канберры, ему окажут такую же помощь, как любому австралийцу в такой ситуации.

Источник: AFP 2019

«Ему будет оказана обычная консульская помощь, и он должен предстать перед законом. Когда австралийцы отправляются за границу и нарушают закон, они, конечно, будут отвечать за эти предположительные действия…», — заявил Моррисон в интервью телеканалу 7 news.

Он не получит какого-либо особого отношения от Австралии, он получит такую же поддержку, какую мог бы получить любой другой австралиец.

Ассанж был арестован в Лондоне в четверг после отказа Эквадора в убежище. Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, британские власти дали гарантии, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Основателя WikiLeaks арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить казнь.

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