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08:18 (мск), источник: Интерфакс

Daily Express рассказала о задержанном в Эквадоре соратнике Ассанжа

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный в Эквадоре соратник Джулиана Ассанжа — разработчик ПО для WikiLeaks, сообщила газета Daily Express в пятницу.

Источник: Reuters

Ссылаясь на твиттер журналиста Виджая Прэшеда, газета рассказала, что пытавшийся сбежать в Японию мужчина — уроженец Швеции по имени Ола Бини, и он не говорит по-испански.

Ранее стало известно, что полиция Эквадора задержала близкого к Ассанжу человека. Об этом сообщила министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо, не называя имя задержанного.

Ромо уже рассказывала, что в Эквадоре на протяжении нескольких лет проживает один из ключевых членов WikiLeaks и близкий к Ассанжу человек.
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По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию. Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.

На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая.

Основанная Ассанжем организация Wikileaks получила скандальную известность после публикаций секретной информации, касающейся разных стран мира.

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Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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