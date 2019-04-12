Daily Express рассказала о задержанном в Эквадоре соратнике Ассанжа
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный в Эквадоре соратник Джулиана Ассанжа — разработчик ПО для WikiLeaks, сообщила газета Daily Express в пятницу.
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный в Эквадоре соратник Джулиана Ассанжа — разработчик ПО для WikiLeaks, сообщила газета Daily Express в пятницу.
Ссылаясь на твиттер журналиста Виджая Прэшеда, газета рассказала, что пытавшийся сбежать в Японию мужчина — уроженец Швеции по имени Ола Бини, и он не говорит
Ранее стало известно, что полиция Эквадора задержала близкого к Ассанжу человека. Об этом сообщила министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо, не называя имя задержанного.
По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию. Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.
Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.
На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая.
Основанная Ассанжем организация Wikileaks получила скандальную известность после публикаций секретной информации, касающейся разных стран мира.