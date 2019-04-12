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08:01 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура привлекла к ответственности 50 сотрудников свердловского Минобразования

Екатеринбург. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская прокуратура уличила в нарушении антикоррупционного законодательства 54 сотрудников регионального Министерства образования и подведомственных учреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области прокуратура выявила факты несоблюдения требований Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе в Российской Федерации».

«В частности, вскрыты факты недостоверного и неполного отражения доходов, полученных служащими Министерства (…), сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков. Некоторые из них скрывали сведения о своем участии и участии супругов в коммерческих организациях», — говорится в сообщении.

В частности, прокуратура установила, что начальник отдела Министерства в справках на супругу за 2016, 2017 годы не представил сведения о принадлежащем ей земельном участке площадью 800 кв.м. и квартире площадью 93,7 кв.м.

Главный специалист отдела Минобразования в справке за 2016 год не указал сведения о принадлежащем земельном участке площадью 1 тыс. 868 кв.м. и двух квартирах в Екатеринбурге, а в справке за 2017 год не указал банковский доход.

Кроме того, прокуратура выявила, что в ряде подведомственных Министерству образовательных организаций, где дети и супруги руководителей работали в их подчинении. При этом им выплачивались стимулирующие выплаты.

Прокуратура внесла представление главе областного Минобразования с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 46 руководителей подведомственных образовательных организаций, а также 14 гражданских служащих.

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