Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дебатов не будет: Зеленский принял важное решение
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
Из чего на самом деле делают картошку фри
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
В сети возмутились поведению мамы, которая ехала за рулем с младенцем
Украинец выбросил москвичку из окна: раскрыты детали
Что сделали с немцами, казнившими Кoсмoдемьянскую
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Умер один из богатейших людей России
Кремль отреагировал на слова о наглости РФ
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
12Военный переворот в Судане
11:14 (мск), источник: ТАСС

В соцсетях появился новый ролик с Зеленским, на которого высыпается белый порошок

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Новое видео с кандидатом в президенты от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским появилось в пятницу в соцсетях.

На этот раз мимо Зеленского вновь проезжает фура, после чего на кандидата высыпается белый порошок, а затем появляется знакомая по первому ролику «белая дорожка». Видео с надписями: «Теперь Аваков доволен?» и «С ним все в порядке, потому что он под кайфом» первоначально было размещено на странице в Facebook под названием «Бойкот Партии Регионов».

Позже это видео на своей странице разместил и советник президента Юрий Бирюков. При этом он написал: «Уважаемые (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!».

В четверг в соцсетях появился ролик, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского, после чего появляется «дорожка» из белого вещества. Оба видео были смонтированы на основе последнего рекламного ролика самого кандидата.

Полиция Украины после появления первого ролика в четверг возбудила уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля, а штаб кандидата обратился в МВД с просьбой предоставить ему охрану. В команде Зеленского утверждают, что появившееся накануне видео было смонтировано штабом Порошенко. Однако позже в штабе действующего президента заверили, что не имеют отношения к «черному» ролику о Зеленском.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Он может уничтожать цели в режиме реального времени без расчета
Его "тянули за язык, чтобы он назвал Россию "военным противником" США
СК предложил не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
СМИ узнали о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии
СМИ: в сеть попал черный список российских банков
Как живет Гагарин, родина первого космонавта
Снимок Ким Кардашьян на обложке Vogue разозлил читателей
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РФ
Спорт
Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» (4:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60)
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Дети
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц Одна из женщин заявила, что будет рожать на рабочем месте
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь