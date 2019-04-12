В соцсетях появился новый ролик с Зеленским, на которого высыпается белый порошок
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Новое видео с кандидатом в президенты от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским появилось в пятницу в соцсетях.
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Новое видео с кандидатом в президенты от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским появилось в пятницу в соцсетях.
На этот раз мимо Зеленского вновь проезжает фура, после чего на кандидата высыпается белый порошок, а затем появляется знакомая по первому ролику «белая дорожка». Видео с надписями: «Теперь Аваков доволен?» и «С ним все в порядке, потому что он под кайфом» первоначально было размещено на странице в Facebook под названием «Бойкот Партии Регионов».
Позже это видео на своей странице разместил и советник президента Юрий Бирюков. При этом он написал: «Уважаемые (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!».
В четверг в соцсетях появился ролик, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского, после чего появляется «дорожка» из белого вещества. Оба видео были смонтированы на основе последнего рекламного ролика самого кандидата.
Полиция Украины после появления первого ролика в четверг возбудила уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля, а штаб кандидата обратился в МВД с просьбой предоставить ему охрану. В команде Зеленского утверждают, что появившееся накануне видео было смонтировано штабом Порошенко. Однако позже в штабе действующего президента заверили, что не имеют отношения к «черному» ролику о Зеленском.
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