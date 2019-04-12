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12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко за перебранку с Зеленским

Телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко. Как рассказал генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко, накануне вечером господин Порошенко, пользуясь статусом главы государства, «ворвался в эфир частной компании» и устроил перепалку с кандидатом на пост украинского президента Владимиром Зеленским.

Источник: AFP 2019

Он отметил, что шла рутинная подготовка к выпуску программы «Право на власть», а Петр Порошенко приехал и сказал, что «пришел на дебаты».

Действующий глава государства предложил по телефону господину Зеленскому приехать на дебаты «в течение 40 минут». Тот отказался, отметив, что находится на пути во Францию.

«После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили — и все мимо реальных фактов… не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали. Ждите в понедельник, в том числе и за прошлые обвинения в адрес “1+1”», — написал господин Ткаченко в Facebook.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам Владимир Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а Петр Порошенко — почти 16%. Они оба прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Согласно результатам последнего опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 51% респондентов. Действующего президента Украины поддерживают менее четверти (21%) опрошенных.

Украина. Зеленский заявил, что за ним следят спецслужбы
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09:42 (мск)© Ньюстюб
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