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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Бывший лучший сотрудник спецслужб Эстонии задержан за шпионаж в пользу РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала бывшего сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в работе на российские спецслужбы.

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Источник: Nathan Dumlao/CC0

Гендиректор КАПО Арнольд Синисалу в пятницу сообщил, что Куликов, задержанный 26 марта, находится под стражей, но отказался уточнить суть обвинений. «В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя», — сказал он.

В 1995 году Куликов был признан лучшим полицейским года в КАПО. Он также был награжден эстонским орденом Орла. В 2012 году вышел на пенсию по состоянию здоровья, работал тренером по дзюдо.

По мнению полиции безопасности, российские спецслужбы завербовали Куликова уже после отставки, во время поездок в Россию. При этом в Эстонии его предупреждали о возможности вербовки.

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Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.

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