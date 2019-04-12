Бывший лучший сотрудник спецслужб Эстонии задержан за шпионаж в пользу РФ

Гендиректор КАПО Арнольд Синисалу в пятницу сообщил, что Куликов, задержанный 26 марта, находится под стражей, но отказался уточнить суть обвинений. «В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя», — сказал он.
В 1995 году Куликов был признан лучшим полицейским года в КАПО. Он также был награжден эстонским орденом Орла. В 2012 году вышел на пенсию по состоянию здоровья, работал тренером по дзюдо.
По мнению полиции безопасности, российские спецслужбы завербовали Куликова уже после отставки, во время поездок в Россию. При этом в Эстонии его предупреждали о возможности вербовки.