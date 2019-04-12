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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал конспирологической версию о связи Ассанжа с Россией

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конспирологическими версии о том, что арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может как-то отразиться на России.

Источник: Reuters

«Это, скорее, относится к измерению конспирологии», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения, что Ассанж может дать показания против РФ в связи с публикацией материалов штаба партии США и что это спровоцирует новые антироссийские санкции.

Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он выразил надежду, что все законные права Ассанжа будут соблюдены.

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Арест Ассанжа в Лондоне

Ассанж — основатель сайта WikiLeaks, который получил скандальную известность в 2010 году после публикации секретных документов Пентагона, госдепа и других государственных учреждений США.

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В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет — с 2012 года — находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. Все эти годы он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, «произойдет в кратчайшие сроки».

Правительство Эквадора, по словам президента, получило письменные гарантии от Великобритании о том, что Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях говорилось, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь.
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Претензии США и Швеции

Выдачи Ассанжа добиваются Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.

Изначально формальным поводом для выдачи ордера было расследование прокуратуры Швеции об изнасиловании Ассанжем двух женщин в 2010 году. В мае 2017 года это дело было закрыто. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Кремль о связях с Ассанжем: это из области конспирологии
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13:12 (мск)© Ньюстюб
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