Срок работы военного совета Судана могут сократить до месяца

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Он объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.
«Мы готовы передать власть гражданскому правительству в течение месяца, если все политические формирования достигнут консенсуса через диалог. Максимальный срок работы совета — два года», — заявил аль-Абидин на пресс-конференции совета.
Позже он подчеркнул, что совет готов передать власть в течение месяца, если «не произойдет хаос». Он отметил, что совет «выучил уроки прошлого».
Аль-Абидин подчеркнул, что военный совет не будет вмешиваться в работу правительства, и оно может быть полностью гражданским в случае консенсуса политических сторон.