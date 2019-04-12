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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Срок работы военного совета Судана могут сократить до месяца

ДАМАСК, 12 апр — РИА Новости. Переходный военный совет Судана может просуществовать лишь месяц, а не два года, в случае стабилизации ситуации в стране, заявил глава политического комитета Совета Умар Зейн аль-Абидин.

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Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Он объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

«Мы готовы передать власть гражданскому правительству в течение месяца, если все политические формирования достигнут консенсуса через диалог. Максимальный срок работы совета — два года», — заявил аль-Абидин на пресс-конференции совета.

Позже он подчеркнул, что совет готов передать власть в течение месяца, если «не произойдет хаос». Он отметил, что совет «выучил уроки прошлого».

Аль-Абидин подчеркнул, что военный совет не будет вмешиваться в работу правительства, и оно может быть полностью гражданским в случае консенсуса политических сторон.

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