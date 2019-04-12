Хакерская группа Anonymous предъявила ультиматум арестовавшим Ассанжа
Джулиан Ассанж — настоящий журналист и борец за свободу слова, подчеркнули хакеры.
Джулиан Ассанж — настоящий журналист и борец за свободу слова, подчеркнули хакеры.
Международная группа хакеров Anonymous обратилась к властям Великобритании и «мировому истеблишменту» с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Хакеры заявили, что в случае отказа удерживающие Ассанжа стороны «заплатят». По словам представителя группы, всем участникам акции по аресту основателя WikiLeaks пора «трястись в собственных сапогах, потому что интернет обрушится на них всей своей силой, как на врагов народа, которыми они и являются».
«Ассанжа номинировали на Нобелевскую премию мира каждый год, начиная с 2010 года, когда его дело начало набирать известность. Его любят и ценят во всем мире, особенно те из нас, кто может видеть насквозь пропаганду, оправдывающую внешнюю политику США и их союзников. К сожалению, истеблишмент так не считает. Это наше предупреждение истеблишменту: освободите Ассанжа или вы поплатитесь [за его арест]!» — говорится в обращении, записанном хакерами. Текст обращения размещен на сайте anonews.co.
Хакеры подчеркнули, что арест Ассанжа является следствием его борьбы за свободу информации и слова.
Ассанж стал врагом нескольких государств, потому что раскрывал преступления и левых, и правых. Ассанж — истинный журналист, который говорит правду о власть имущих и раскрывает коррупцию со всех сторон. В наш век таких настоящих журналистов осталось мало.
Также в Сети набрала ход петиция против выдачи Ассанжа США. Под обращением к властям Эквадора и Великобритании подписались уже более 42 тысяч человек. «Преследование Ассанжа за публикацию правды в интересах общества является угрозой свободе прессы по всему миру, особенно если США создадут прецедент, в котором гражданина другой страны выдают в США за действия, произведенные не на американской земле», — говорится в тексте петиции.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками британских правоохранительных органов в здании эквадорского посольства 11 апреля. В этот же день Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил его под стражей. Британские власти обвиняют австралийца в том, что он нарушил закон, не представ в 2012 году перед судом, который отпустил его под залог. Рассмотрение дела Ассанжа продолжится в Королевском суде 12 июня, до этого времени активист будет под арестом. Джулиан Ассанж не признает себя виновным.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Ассанжу в дипломатическом убежище на территории дипломатического представительства в Лондоне. С мая 2012 года общественный активист, имеющий австралийский паспорт, скрывался в посольстве этой латиноамериканской страны в столице Великобритании.
Основатель WikiLeaks может быть экстрадирован в США. Власти Эквадора получили гарантии, что Ассанжа не будет ждать смертная казнь в той стране, куда его перевезут, сообщил источник агентства Reuters.