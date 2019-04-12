Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Партия Меркель обратилась к Зеленскому с неожиданным вопросом
Собаку признали возможной причиной крушения самолета
В глазу пациентки обнаружили живых пчел
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
«Ну, держись, Школа!» — по образованию в РФ наносят новый удар
Потеря Японией самолета F35 стала кошмаром для США
47-летняя Бабенко показала себя «беременной» на съемках сериала
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Барановская в костюме, Пригожин в худи: звезды на светском рауте
История почти 20-летнего союза Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
16Выборы президента Украины
13:55 (мск), источник: Daily Storm

Хакерская группа Anonymous предъявила ультиматум арестовавшим Ассанжа

Джулиан Ассанж — настоящий журналист и борец за свободу слова, подчеркнули хакеры.

Источник: Reuters

Международная группа хакеров Anonymous обратилась к властям Великобритании и «мировому истеблишменту» с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Хакеры заявили, что в случае отказа удерживающие Ассанжа стороны «заплатят». По словам представителя группы, всем участникам акции по аресту основателя WikiLeaks пора «трястись в собственных сапогах, потому что интернет обрушится на них всей своей силой, как на врагов народа, которыми они и являются».

«Ассанжа номинировали на Нобелевскую премию мира каждый год, начиная с 2010 года, когда его дело начало набирать известность. Его любят и ценят во всем мире, особенно те из нас, кто может видеть насквозь пропаганду, оправдывающую внешнюю политику США и их союзников. К сожалению, истеблишмент так не считает. Это наше предупреждение истеблишменту: освободите Ассанжа или вы поплатитесь [за его арест]!» — говорится в обращении, записанном хакерами. Текст обращения размещен на сайте anonews.co.

Хакеры подчеркнули, что арест Ассанжа является следствием его борьбы за свободу информации и слова.

Ассанж стал врагом нескольких государств, потому что раскрывал преступления и левых, и правых. Ассанж — истинный журналист, который говорит правду о власть имущих и раскрывает коррупцию со всех сторон. В наш век таких настоящих журналистов осталось мало.
Anonymous

Также в Сети набрала ход петиция против выдачи Ассанжа США. Под обращением к властям Эквадора и Великобритании подписались уже более 42 тысяч человек. «Преследование Ассанжа за публикацию правды в интересах общества является угрозой свободе прессы по всему миру, особенно если США создадут прецедент, в котором гражданина другой страны выдают в США за действия, произведенные не на американской земле», — говорится в тексте петиции.

Новость
Джулиан Ассанж: борец за правду или безотвественный авантюрист?

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками британских правоохранительных органов в здании эквадорского посольства 11 апреля. В этот же день Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил его под стражей. Британские власти обвиняют австралийца в том, что он нарушил закон, не представ в 2012 году перед судом, который отпустил его под залог. Рассмотрение дела Ассанжа продолжится в Королевском суде 12 июня, до этого времени активист будет под арестом. Джулиан Ассанж не признает себя виновным.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Ассанжу в дипломатическом убежище на территории дипломатического представительства в Лондоне. С мая 2012 года общественный активист, имеющий австралийский паспорт, скрывался в посольстве этой латиноамериканской страны в столице Великобритании.

Основатель WikiLeaks может быть экстрадирован в США. Власти Эквадора получили гарантии, что Ассанжа не будет ждать смертная казнь в той стране, куда его перевезут, сообщил источник агентства Reuters.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
 Хакерская группа Anonymous предъявила ультиматум арестовавшим Ассанжа
Главу Бабаюртовского района Дагестана задержали по подозрению в коррупции
Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
В Новом Уренгое объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Экс-министра Абызова отказались освободить за миллиард рублей
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Снимок Ким Кардашьян на обложке Vogue разозлил читателей
«Реал» назначил цену самому дорогому игроку в истории клуба
Спорт
Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» (4:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60)
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
47-летняя Бабенко показала себя «беременной» на съемках сериала Актриса снимается в многосерийной драме «Доктор Рихтер»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Дети
Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей Гармоничные черты лица и нежный взгляд — у Лии прекрасные данные
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь