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15:19 (мск), источник: ТАСС

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Президент отметил, что профессиональная армия является более востребованной в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач.

Источник: Пресс-служба Президента России

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. «Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, — заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО “Энергомаш”. — Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».

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Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. «Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — резюмировал он.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место.

В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

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