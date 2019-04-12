Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Президент отметил, что профессиональная армия является более востребованной в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач.
Президент отметил, что профессиональная армия является более востребованной в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач.
ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. «Призыв
Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. «Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — резюмировал он.
Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место.
В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.