Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко не разрушать престиж статуса президента
Перепалка кандидатов в президенты нанесла удар по уважению народа к президентскому посту, считает политик.
Перепалка кандидатов в президенты нанесла удар по уважению народа к президентскому посту, считает политик.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала спор между кандидатом в президенты Украины актером Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко в эфире телеканала «1+1». По ее мнению, подобные публичные выступления вредят как имиджу самих кандидатов, так и престижу президентского статуса. Ранее Порошенко и Зеленский устроили спор
«Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса», — обратилась к обоим кандидатам Тимошенко через Facebook.
Политик заявила, что Порошенко нужно держать «президентскую планку» и защищать статус поста президента и статус государства. Зеленскому Тимошенко посоветовала не устраивать бои вокруг должности главы Украины, которую он предположительно желает занять.
«Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента. И, зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту, он не мог дальше говорить. Нужно просто быть людьми и вовремя подать друг другу глоток воды», — заключила Тимошенко.
11 апреля кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский и его оппонент, действующий президент страны Петр Порошенко, устроили перепалку в эфире телеканала «1+1», поскольку не смогли согласовать между собой дату президентских дебатов. Глава государства пригласил Зеленского в студию программы «Право на власть», однако тот не смог принять приглашение, поскольку находился во Франции. После этого претенденты на пост президента в ходе телефонного разговора выяснили, что не согласны с назначенными ими датами дебатов — Порошенко желает провести прения 14 апреля, тогда как Зеленский полагает, что они должны пройти 19 апреля.
31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов (более 50%). Во второй тур прошли Порошенко и Зеленский. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.