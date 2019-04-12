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16:35 (мск), источник: Esquire

В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты

Запрет предлагают ввести в 2025 году, чтобы успеть «подготовить экономику к такому шагу».

Источник: cocoparisienne/CC0

В Госдуме предложили ввести запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, сообщают «РИА Новости».

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Как отмечает чиновник, сейчас вопрос экологии и проблема мусора в стране становятся все более актуальными. «Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения», — сказал Власов.

По его мнению, шести лет хватит, чтобы «подготовить экономику к такому шагу».

Недавно подобные запреты ввели в Грузии, а также в Нью-Йорке.

В конце марта Европарламент одобрил запрет на производство и продажу изделий из пластмассы.

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