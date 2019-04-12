МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — МИД Литвы сообщил, что вручил российской стороне ноту протеста
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — МИД Литвы сообщил, что вручил российской стороне ноту протеста
В пятницу ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе.
«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в «деле 13 января», — сообщил МИД Литвы.
Как утверждает министерство, письмо подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией «Ветераны России».
1 апреля посольство Литвы обратилось в МИД РФ с просьбой провести расследование и «обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей».
Однако, заявляет Вильнюс, «до сих пор не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств». В связи с этим в пятницу в литовский МИД вызвали представителя российского посольства и повторили ему просьбу.
Накануне МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Такое решение принято по двум причинам — опроса посла в досудебном расследовании о взятке за визу и угроз в адрес посла
В конце марта суд в Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы по «делу 13 января». В общей сложности обвинения предъявили 67 гражданам России, Белоруссии и Украины.
Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.