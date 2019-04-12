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17:03 (мск), источник: Интерфакс

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — МИД Литвы сообщил, что вручил российской стороне ноту протеста из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членам их семей.

Источник: Reuters

В пятницу ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе.

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в «деле 13 января», — сообщил МИД Литвы.

Как утверждает министерство, письмо подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией «Ветераны России».

1 апреля посольство Литвы обратилось в МИД РФ с просьбой провести расследование и «обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей».

Однако, заявляет Вильнюс, «до сих пор не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств». В связи с этим в пятницу в литовский МИД вызвали представителя российского посольства и повторили ему просьбу.

Накануне МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Такое решение принято по двум причинам — опроса посла в досудебном расследовании о взятке за визу и угроз в адрес посла из-за «дела 13 января».

«Дело 13 января»

В конце марта суд в Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы по «делу 13 января». В общей сложности обвинения предъявили 67 гражданам России, Белоруссии и Украины.

Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

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