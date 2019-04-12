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18:24 (мск), источник: Ведомости

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Президент заработал в прошлом году меньше премьера на 1,3 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин заработал 8,65 млн руб. в 2018 г., следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.

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Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте (pdf.) правительства декларации Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб. Его супруга Светлана Медведева, как и в 2017 г., никаких доходов не имеет.

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м., однако не уточнил кому и где эта земля расположена. В 2016 г. Путин заработал 8,86 млн руб., а в 2015 г. — 8,9 млн руб. Таким образом, его доходы в 2018 г. вернулись к стандартному уровню.

В собственности президента по-прежнему квартира площадью 77 кв. м. и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Имущество премьера тоже не изменилось: он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а также арендует участок площадью 4700 кв. м на 49 лет. Его жена задекларировала два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

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Самым богатым чиновником в администрации президента стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он задекларировал в 2018 году доход в размере 657,3 млн рублей. Это почти в десять раз больше, чем у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который занял второе место по объему доходов. В прошлом году Кириенко заработал 66,6 млн руб.

В правительстве больше всех заработал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его доход в 2018 году составил 538,4 млн руб.

Александра Чунова, Кирилл Буланов

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