Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Президент заработал в прошлом году меньше премьера на 1,3 млн рублей.
Президент заработал в прошлом году меньше премьера на 1,3 млн рублей.
Президент России Владимир Путин заработал 8,65 млн руб. в 2018 г., следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте (pdf.) правительства декларации Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб. Его супруга Светлана Медведева, как и в 2017 г., никаких доходов не имеет.
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
В собственности президента
Имущество премьера тоже не изменилось: он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а также арендует участок площадью 4700 кв. м на 49 лет. Его жена задекларировала два
Самым богатым чиновником в администрации президента стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он задекларировал в 2018 году доход в размере 657,3 млн рублей. Это почти в десять раз больше, чем у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который занял второе место по объему доходов. В прошлом году Кириенко заработал 66,6 млн руб.
В правительстве больше всех заработал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его доход в 2018 году составил 538,4 млн руб.
Александра Чунова, Кирилл Буланов