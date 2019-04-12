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18:26 (мск), источник: РИА Новости

Песков в 2018 году заработал 12,795 миллионов рублей, его жена — 218,6

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка — 218,6 миллиона рублей, следует из декларации о доходах.

Источник: РИА Новости

При этом по итогам 2017 года Песков заработал 14,343 миллиона, а Навка стала одной из самых состоятельной кремлевских жен, получив 200,385 миллиона рублей.

В этот раз она подтвердила свой статус, задекларировав также два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо. Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.

В 2016 году личный доход Пескова составил 12,8 миллиона рублей, в 2015 году — 36,7 миллиона рублей. Пресс-секретарь главы государства объяснил размер дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013 — 9,21 миллиона рублей.

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