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19:55 (мск), источник: РИА Новости

В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости. Бывший глава военной разведки, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Уго Карвахаль задержан в Мадриде по запросу США, где ему предъявлены обвинения в наркоторговле, сообщил венесуэльский журналист Нельсон Бокаранда.

«Мне подтвердили задержание генерал-майора Уго Карвахаля испанской полицией по запросу США по старому обвинению», — написал он в Twitter.

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Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды — в 2004—2011 и в 2013—2014 годах. Он входит в «черный список» американского минфина, который обвиняет его в наркотрафике и связях с леворадикальной колумбийской группировкой FARC, которой он, по данным США, поставлял оружие.

В 2014 году Карвахаля задержали по запросу США на Арубе (нидерландской остров в Карибском море), где он работал венесуэльским генконсулом, но вскоре он был освобожден и вернулся на родину. С 2016 года он является депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда — в Майами и Нью-Йорке.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

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