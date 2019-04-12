Россию впервые признали виновной в дискриминации пережившей насилие женщины

Согласно решению, российское государство не смогло восстановить права Тимаговой как жертвы домашних побоев. Ей рекомендовано выплатить компенсацию. По данным правозащитников, это первое дело о семейном насилии в России, в котором ООН признала ответственность государства.
Комитет также рекомендовал криминализировать домашнее насилие, ввести охранные ордена, расследовать все обвинения по признаку пола и предоставить жертвам доступ к бесплатной юридической и психологической помощи.
Кроме того, комитет советует ратифицировать Конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и ознакомить силовиков и сотрудников судов с этим документом.
В 2009 году супруг избил Тимагову лопатой до потери сознания. Его признали виновным по статье 115 УК («Причинение легкого вреда здоровью») и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Тимагова подала на развод, общий дом разделили на две половины. Она осталась жить в одной из них, и тогда бывший муж отключил отопление в ее жилье. Женщина обратилась к чеченским властям с просьбой о помощи, после чего он дважды ударил ее топором по голове со словами «Я убью тебя» и оставил истекать кровью.
Мужчину обвинили в покушении на убийство, но затем прокуратура попросила суд переквалифицировать обвинение на более мягкое: причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (статья 113 УК), вызванного «аморальным поведением потерпевшей». Также надзорное ведомство попросило суд отказать пострадавшей в компенсации морального вреда и расходов на лечение. Напавшего приговорили к девяти месяцам лишения свободы и, с учетом проведенного под стражей времени, освободили в зале суда.
Тимагова подверглась травле и в итоге была вынуждена переехать.