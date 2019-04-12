Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии

По их данным, Эр-Рияд обещал выделить десятки миллионов долларов. Предложение поступило Хафтару во время его визита в Саудовскую Аравию незадолго до того, как он дал своим войскам приказ начать наступление на Триполи. Отмечается, что это была лишь одна из множества встреч фельдмаршала с высокопоставленными чиновниками из других стран.
The Wall Street Journal пишет, что Хафтар принял предложение, передает «Интерфакс». «Мы были достаточно щедры», — рассказал собеседник газеты.
Как в свою очередь отметил эксперт из Германского института по международным делам и делам безопасности Вольфрам Лачер, фельдмаршал без иностранной поддержки, которую ему удалось получить, «не был бы сейчас активным игроком».
Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи. За неделю с начала боевых действий погибли более 50 человек.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.