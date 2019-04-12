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21:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии

Саудовская Аравия предлагала ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару финансовую помощь для операции по захвату столицы Ливии Триполи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовские источники.

Источник: AFP 2019

По их данным, Эр-Рияд обещал выделить десятки миллионов долларов. Предложение поступило Хафтару во время его визита в Саудовскую Аравию незадолго до того, как он дал своим войскам приказ начать наступление на Триполи. Отмечается, что это была лишь одна из множества встреч фельдмаршала с высокопоставленными чиновниками из других стран.

The Wall Street Journal пишет, что Хафтар принял предложение, передает «Интерфакс». «Мы были достаточно щедры», — рассказал собеседник газеты.

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Как в свою очередь отметил эксперт из Германского института по международным делам и делам безопасности Вольфрам Лачер, фельдмаршал без иностранной поддержки, которую ему удалось получить, «не был бы сейчас активным игроком».

Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи. За неделю с начала боевых действий погибли более 50 человек.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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