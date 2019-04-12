США ужесточили санкции против Венесуэлы
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционный список по Венесуэле, внеся в него четыре компании и десять кораблей, сообщается на сайте ведомства.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционный список по Венесуэле, внеся в него четыре компании и десять кораблей, сообщается на сайте ведомства.
Теперь ограничительные меры также распространяются на организации Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation, зарегистрированные по одному и тому же адресу в столице Либерии Монровии, а также компанию PB Tankers S.P.A., зарегистрированную в Италии.
В санкционный список также вошли девять связанных с указанными выше компаниями танкеров: Alba Marina, Gold Point, Ice Point, Indian Point, Iron Point, Nedas, New Hellas, Silver Point и
23 января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп в скором времени признал его временным венесуэльским лидером. Вслед за ним Гуайдо поддержали европейские страны, Канада, Бразилия и Аргентина и другие. Россия в свою очередь выразила поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.
В ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA. Впоследствии санкции США против Венесуэлы несколько раз ужесточались.