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02:43 (мск), источник: Известия

Парусник «Седов» отказались пускать в польские территориальные воды

Польша отказалась впустить российский парусник «Седов», на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, в территориальные воды страны. Об этом сообщила представитель польского МИД Ева Сувара.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, так как это якобы противоречило бы политике уважения территориальной целостности Украины, а также непризнания страной воссоединения Крыма с Россией, пишет «РИА Новости».

10 апреля Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов». Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13—14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.

Посольство России в Таллине назвало этот запрет «недружественным актом».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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