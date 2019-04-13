Парусник «Седов» отказались пускать в польские территориальные воды

По ее словам, решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, так как это якобы противоречило бы политике уважения территориальной целостности Украины, а также непризнания страной воссоединения Крыма с Россией, пишет «РИА Новости».
10 апреля Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов». Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13—14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.
Посольство России в Таллине назвало этот запрет «недружественным актом».
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.