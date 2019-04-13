Зеленский заявил об отсутствии уважения к президенту Порошенко

«Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока еще не президент, могу позволить себе быть собой до конца», — сказал Зеленский. По его мнению, Порошенко за пять лет на посту главы государства сделал все, чтобы Украина «не развивалась».
Политик отметил, что, будучи известным, он часто сталкивается с критикой, однако никогда не проявляет грубость.
Этот человек (Порошенко — Ред.) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему.
Владимир Зеленскийшоумен, кандидат в президенты Украины (цитата по RT)
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили словесную перепалку в программе «Право на власть» на телеканале «1+1». В ходе телефонного разговора президент предложил оппоненту в течение 40 минут приехать в студию на дебаты. Зеленский, в свою очередь, напомнил, что политики уже договорились о дебатах, которые должны состояться 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
После этого Порошенко сказал, что готов провести дебаты раньше, 14 апреля. Затем кандидаты начали спорить и перебивать друг друга. В результате Зеленский положил трубку.
31 марта на Украине прошли президентские выборы. Согласно итоговым результатам первого тура, кандидат Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Петр Порошенко — 15,95%.
Поскольку никто из претендентов на высший государственный пост не набрал нужных для победы 50% голосов, оба политика примут участие во втором туре, который назначен на 21 апреля.
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