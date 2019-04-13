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00:59 (мск), источник: ТАСС

Reuters: двух сотрудников ЦБ Венесуэлы арестовали после встречи с Гуайдо

КАРАКАС, 13 апреля. /ТАСС/ — По данным агентства, задержанные также участвовали в манифестациях, которые организовывала оппозиция.

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Двое сотрудников Центрального банка Венесуэлы были арестованы после встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По его данным, арест госслужащих произошел в пятницу. Отмечается, что Дени Албухар и Мануэль Альберто Гиссеппе, проработавшие в ЦБ более пяти лет, присутствовали в минувший понедельник на заседании Национальной ассамблеи (однопалатный парламент, находящийся под контролем оппозиции), во время которого Гуайдо обсуждал будущую амнистию для госслужащих.

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Источники агентства также сообщают, что арестованные несколько раз участвовали в акциях протеста, организованных оппозицией.

Неизвестно, какое обвинение было выдвинуто венесуэльцам. Власти пока не комментировали произошедшее.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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