МИД РФ пообещал дать ответ на действия НАТО в Черном море

По его словам, в России внимательно следят, «как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе» и будет «соответствующим образом реагировать». Чтобы повысить безопасность, важно сотрудничество между причерноморскими странами, отметил замминистра.
«Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере — это документ о мерах доверия на Черном море», — цитирует Грушко РИА Новости.
Ранее страны НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море. Они предусматривают совместные учения, обмен информацией и заходы в порты.
В настоящее время в юго-западной части Черного моря проходят учения государств Североатлантического альянса и их союзников. В них участвуют корабли и авиация таких стран, как США, Болгария, Греция, Канада, Нидерланды, Румыния, Турция, Грузия и Украина. В Черноморском флоте заявили, что считают учения Sea shield («Морской щит») «хорошим подспорьем» для своих маневров.