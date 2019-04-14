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01:40 (мск), источник: m24.ru

МИД РФ пообещал дать ответ на действия НАТО в Черном море

В МИД РФ заявили, что возросшая активность НАТО на Черном море создает угрозу стабильности в регионе. Москва ответит на действия альянса «соответствующим образом», подчеркнул замглавы МИД Александр Грушко на полях заседания Совета по внешней и оборонной политике.

Источник: NATO_MARCOM

По его словам, в России внимательно следят, «как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе» и будет «соответствующим образом реагировать». Чтобы повысить безопасность, важно сотрудничество между причерноморскими странами, отметил замминистра.

«Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере — это документ о мерах доверия на Черном море», — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее страны НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море. Они предусматривают совместные учения, обмен информацией и заходы в порты.

В настоящее время в юго-западной части Черного моря проходят учения государств Североатлантического альянса и их союзников. В них участвуют корабли и авиация таких стран, как США, Болгария, Греция, Канада, Нидерланды, Румыния, Турция, Грузия и Украина. В Черноморском флоте заявили, что считают учения Sea shield («Морской щит») «хорошим подспорьем» для своих маневров.

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