Зеленский отказался от участия в дебатах с Порошенко из-за готовящейся против него провокации

В интервью агентству «Новини Украины» он рассказал, что на дебаты 14 апреля не пойдет.
Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете.
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины
Также возможную провокацию он подозревал в сдаче анализов на алкоголь и наркотики вместе с Порошенко. «Я действительно не хотел ехать на НСК, по причине очень простой — я не знал, что там будут делать с моими анализами», — отметил господин Зеленский. Несмотря на это, кандидат в президенты не собирается обращаться в правоохранительные органы с информацией от своих источников, поскольку сомневается в достоверности.
Напомним, по итогам первого тура господин Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а действующий президент Украины — почти 16%. Второй тур запланирован на 21 апреля. Кандидаты хотят провести предвыборные дебаты, однако до сих пор не согласовали дату. Они подали заявки на дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», но если Владимир Зеленский указал датой 19 апреля, то Порошенко — 19 и 14 апреля.
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