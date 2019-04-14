Солсбери попал в список лучших мест для жизни в Британии

По мнению авторов списка, Солсбери показал «настоящий дух коллективизма» на фоне международного скандала и химической атаки.
Один из районов города все еще очищают от химического заражения, тем не менее, это не мешает посетить «одну из лучших школ на юго-западе страны» и «замечательный рынок». Кроме того, в Солсбери находится средневековый собор Девы Марии с высоким шпилем.
Лучшим местом для жизни в Шотландии назвали город Данди. В Уэльсе таким городом стал Крикхауэлл. Желающим пожить в Северной Ирландии авторы советуют остановиться в Холивуде.
В прошлом году британские власти объявили о том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, сменивший гражданство, и его дочь Юлия, приехавшая навестить отца, были отравлены газом «новичок». Британская сторона обвинила в отравлении российские спецслужбы. Несмотря на недостаточные доказательства, против России ввели санкции.