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10:07 (мск), источник: Интерфакс

Солсбери попал в список лучших мест для жизни в Британии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Газета The Sunday Times составила список мест Великобритании, где можно провести большую часть жизни. В их число попал город Солсбери, прославившийся в прошлом году скандалом с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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По мнению авторов списка, Солсбери показал «настоящий дух коллективизма» на фоне международного скандала и химической атаки.

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Один из районов города все еще очищают от химического заражения, тем не менее, это не мешает посетить «одну из лучших школ на юго-западе страны» и «замечательный рынок». Кроме того, в Солсбери находится средневековый собор Девы Марии с высоким шпилем.

Лучшим местом для жизни в Шотландии назвали город Данди. В Уэльсе таким городом стал Крикхауэлл. Желающим пожить в Северной Ирландии авторы советуют остановиться в Холивуде.

В прошлом году британские власти объявили о том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, сменивший гражданство, и его дочь Юлия, приехавшая навестить отца, были отравлены газом «новичок». Британская сторона обвинила в отравлении российские спецслужбы. Несмотря на недостаточные доказательства, против России ввели санкции.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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