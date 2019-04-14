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14:47 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с С-400 для Турции, заявил, что Россия приветствует достаточно жёсткую и безапелляционную позицию Анкары по этому вопросу, несмотря на давление США.

Источник: РИА Новости

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.

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«В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран. Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную позицию, которую занял президент (Турции Тайип — ред.) Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Вместе с тем, представители турецкого правительства уже неоднократно заявляли американцам о своей позиции по данному вопросу. «Мы знаем их (США — ред.) позицию, а они знают, что всё уже решено, мы уже объяснили им, почему нам пришлось купить С-400 у России, потому что нам нужна была эта защитная система», — заявил в интервью программе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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