Порошенко приехал на стадион для дебатов с Зеленским

На сцене приготовлены трибуны для Порошенко и Зеленского, но оппонент Порошенко не присутствует.
Президент Украины общается с собравшимися и приглашенным в качестве модератора журналистом Андреем Куликовым.
Порошенко заявил, что собирается ждать Зеленского до 15:00.
«Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии — к дебатам», — обратился он к сопернику примерно в 14:15. По его словам, 40−45 минут — достаточный промежуток времени, чтобы приехать на стадион из любой точки Киева.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили словесную перепалку в программе «Право на власть» на телеканале «1+1». В ходе телефонного разговора действующий президент предложил оппоненту в течение 40 минут приехать в студию на дебаты. Зеленский, в свою очередь, напомнил, что политики уже договорились встретиться 19 апреля на стадионе, и положил трубку.
Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. В нем примут участие Зеленский, набравший по итогам первого голосования 30,24%, и Порошенко (15,95%). Ранее Порошенко говорил, что планирует встретиться с Зеленским для дебатов дважды — 14 апреля на стадионе и 19 апреля в студии «Общественного телевидения». Его штаб открыл аккредитацию журналистов на стадион на 14 апреля, несмотря на отсутствие договоренности. Штаб Зеленского утверждал, что в планах одна встреча — 19 апреля на стадионе, в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). В ответ представители действующего главы государства напомнили, что на это время назначены дебаты в телестудии, и Порошенко, будучи законопослушным гражданином, отправится туда.
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