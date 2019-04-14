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19:32 (мск), источник: Интерфакс

В штабе Зеленского заявили, что ждут Порошенко на дебаты 19 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Как отметил представитель Зеленского, дебаты на киевском стадионе 14 апреля не планировались.

Источник: РИА "Новости"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет своего соперника Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский», отметил представитель штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков, назвав воскресное мероприятие около него агитационным митингом Порошенко.

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«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко — ИФ) 19 апреля в 19:00 на “Олимпийском”. Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить», — сказал он «Интерфаксу-Украина».

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

«Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции», — подчеркнул он.

Представитель штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

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«Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии “Общественного” по такому-то адресу — это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно — закон пытаются подстроить под свои нужды», — пояснил Разумков.

Порошенко неоднократно заявлял, что участие в телевизионных дебатах в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) является не желанием, а обязанностью кандидатов в президенты согласно закону, и выразил надежду на то, что Зеленский присоединится к нему для дебатов 19 апреля.

В свою очередь представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявлял, что действующий глава государства прибудет на стадион «Олимпийский» для дискуссии с Зеленским 19 апреля при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с временем предусмотренных законом официальных телевизионных дебатов в студии НОТУ.

Днем в воскресенье Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» и выразил надежду, что его оппонент Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны. Как передал корреспондент «Интерфакса», главу государству сопровождала его семья.

На самом стадионе собралось большое количество украинцев, желающих посмотреть на дебаты.

Зеленский, как и сообщал ранее, не приехал на стадион, где его около часа ждал Порошенко.

Обращаясь к украинцам, Порошенко сказал: «Украинский народ не должен выбирать виртуального кандидата. Украинский народ заработал свое право не покупать кота в мешке».

Затем президент вместе с музыкантами спел народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее Зеленскому.

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Итоги первого тура выборов на Украине

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. По итогам первого тура, прошедшего 31 марта, Зеленский набрал больше 30%, а действующий глава государства Порошенко — около 16%.

Согласно обнародованным 11 апреля результатам опроса, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы, за Порошенко — 24%.

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