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06:56 (мск), источник: ТАСС

Гуайдо назвал военной интервенцией присутствие кубинских и российских военных в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС. /ТАСС/. Российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, так как их приезд не был одобрен парламентом республики. С таким утверждением выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью газете Clarin.

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«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал [президент Венесуэлы Николас] Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных», — сказал он.

По словам Гуайдо, оппозиция «никогда рассматривала военный вариант» решения кризиса в Венесуэле."Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с [президентом Сирии] Башаром Асадом и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом, — отметил оппозиционер.

В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».

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11 апреля© Ньюстюб
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