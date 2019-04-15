Гуайдо назвал военной интервенцией присутствие кубинских и российских военных в Венесуэле

«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал [президент Венесуэлы Николас] Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных», — сказал он.
По словам Гуайдо, оппозиция «никогда рассматривала военный вариант» решения кризиса в Венесуэле."Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с [президентом Сирии] Башаром Асадом и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом, — отметил оппозиционер.
В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о