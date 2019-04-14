Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета
Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему
Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему
По его словам, поддержка произойдет через докапитализацию банка Дом. РФ, который выдаст участникам рынка недвижимости кредиты. В настоящее время данная инициатива обсуждается, оформить ее планируют через внесение поправок в закон о бюджете во время весенней сессии Госдумы.
Эксперты при этом отмечают, что реформа может сильно ударить по строительной отрасли, так как в течение трех лет для поддержки девелоперов понадобится около триллиона рублей.
Перейти на проектное финансирование с использованием специальных счетов эскроу застройщики обязаны с 1 июля текущего года. Это система, при которой деньги граждан будут поступать не участникам рынка недвижимости, а на специальный счет в банк.
С целью защиты прав граждан списать средства с этого счета можно будет только в обмен на готовое жилье, поэтому финансировать строительство застройщикам придется за счет собственных средств и кредитов. В то же время если проект выполнен на 30%, то достраивать его и после 1 июля можно будет по старым правилам без использования счетов эскроу.