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12:25 (мск), источник: Интерфакс

Ассанжа обвинили в попытках шпионить за другими странами из посольства Эквадора

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне в качестве центра для шпионажа и вмешательства в дела других государств, заявил эквадорский президент Ленин Морено.

Источник: Reuters

«Жаль, что с нашей территории и с разрешения предыдущего эквадорского правительства (Ассанжу — ИФ) в эквадорском посольстве в Лондоне была предоставлена возможность для вмешательства в процессы других стран», — сказал Морено в интервью газете The Guardian.

Он отметил, что Эквадор не мог позволить, чтобы его посольство стало «центром для шпионажа».

По словам Морено, такая деятельность «нарушает условия предоставления убежища». Глава государства указал, что решение о лишении Ассанжа права на убежище было принято на основе международного законодательства.

При этом он повторил, что получил от Великобритании письменные гарантии относительно того, что Ассанжа не отправят в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь.

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Арест Ассанжа в Лондоне

Британская полиция на прошлой неделе смогла арестовать Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе в связи с запросом США на его экстрадицию.

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В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года, однако в минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении расследования.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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