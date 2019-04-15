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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Украины проверяет плакаты с Порошенко и надписью «конец»

Билборды с изображением президента Украины Петра Порошенко с надписью «конец» появились в городах Украины, сообщила газета «Українська правда». Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал газете, что реклама размещена с нарушением законодательства.

«По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать и тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», — заявил Тракало. Он отметил, что полиция проводит проверку во всех регионах, где замечено размещение билбордов. Представитель Нацполици добавил, что коммунальные службы снимут рекламу.

Ранее в городах страны появились билборды, где Порошенко изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. Тогда предвыборный штаб украинского президента объяснил их появление необходимостью «сильного президента». «Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», — говорилось в сообщении штаба.

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Напомним, по итогам первого тура шоумен Владимир Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а действующий президент Украины — почти 16%. Второй тур запланирован на 21 апреля. Кандидаты хотят провести предвыборные дебаты, однако до сих пор не согласовали дату. Они подали заявки на дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», но если Владимир Зеленский указал датой 19 апреля, то Порошенко — 19 и 14 апреля.

14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на стадион, куда он также приглашал Зеленского, который сообщил, что не пойдет на дебаты, поскольку против него якобы готовится провокация. Президент в одиночестве отвечал на вопросы журналистов и призвал оппонента приехать на стадион, однако Владимир Зеленский проигнорировал это мероприятие, так как предлагал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» только 19 апреля.

Порошенко заявляет, что готов принять участие в дебатах 19 апреля, если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты. По словам представителя избирательного штаба действующего президента Олега Медведева, Порошенко планирует быть в студии.

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