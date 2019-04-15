Суданские военные пытаются договориться с оппозицией
Демонстранты не уходят от здания Минобороны.
Демонстранты не уходят от здания Минобороны.
Новые власти Судана пытаются договориться с оппозицией. Однако протестующие пока отказываются уходить с улиц, требуя не только немедленной передачи власти гражданскому правительству, но и привлечения к ответственности низложенного президента Омара Башира и всех руководителей Национальной службы разведки и безопасности. Военные проявляют нетерпение.
Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий Министерства обороны и генштаба в Хартуме, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia. Однако военные были вынуждены отступить. Лидеры оппозиции обратились в понедельник к суданцам присоединиться к демонстрантам в столице, чтобы «спасти революцию». Оппозиция отказывается убирать людей с улиц до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, хотя военные, взявшие власть в свои руки, пытаются найти компромисс. Накануне Военный совет Судана пообещал не применять силовых методов для разгона демонстрантов.
В воскресенье переходный Военный совет Судана объявил об уходе на пенсию министра обороны Авада бен Ауфа. Именно он 11 апреля объявил об аресте президента Судана, создании Военного совета сроком на два года, который он и возглавил, а также введении чрезвычайного положения в стране. Оппозиция, с середины декабря выступавшая против суданских властей, негативно восприняла желание военных даже временно узурпировать власть.
По некоторым версиям, генерал
Одновременно заместителем генерала
Генерал
Заявления совета последовали после встречи его членов с представителями суданской оппозиции. Для переговоров была собрана группа из десяти человек. Среди требований оппозиций — освобождение политических заключенных, справедливое судебное разбирательство над теми, кто был замешан в кровопролитии в ходе протестных выступлений, и привлечение к суду тех, кто причастен к коррупции. Оппозиция также настаивает на немедленной передаче власти гражданским. Последний пункт военные готовы обсудить. «Мы хотим создать гражданское государство, основанное на свободе, справедливости и демократии», — цитирует агентство AFP одного из членов совета
С аналогичным заявлением выступил и суданский МИД, обращаясь с призывом к международному сообществу поддержать военный совет. Отмечается, что генерал
Марианна Беленькая