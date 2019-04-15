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14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Суданские военные пытаются договориться с оппозицией

Демонстранты не уходят от здания Минобороны.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Новые власти Судана пытаются договориться с оппозицией. Однако протестующие пока отказываются уходить с улиц, требуя не только немедленной передачи власти гражданскому правительству, но и привлечения к ответственности низложенного президента Омара Башира и всех руководителей Национальной службы разведки и безопасности. Военные проявляют нетерпение.

Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий Министерства обороны и генштаба в Хартуме, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia. Однако военные были вынуждены отступить. Лидеры оппозиции обратились в понедельник к суданцам присоединиться к демонстрантам в столице, чтобы «спасти революцию». Оппозиция отказывается убирать людей с улиц до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, хотя военные, взявшие власть в свои руки, пытаются найти компромисс. Накануне Военный совет Судана пообещал не применять силовых методов для разгона демонстрантов.

В воскресенье переходный Военный совет Судана объявил об уходе на пенсию министра обороны Авада бен Ауфа. Именно он 11 апреля объявил об аресте президента Судана, создании Военного совета сроком на два года, который он и возглавил, а также введении чрезвычайного положения в стране. Оппозиция, с середины декабря выступавшая против суданских властей, негативно восприняла желание военных даже временно узурпировать власть.

Спустя сутки после переворота Авад бен Ауф отказался от руководства советом и передал свои полномочия начальнику Генштаба сухопутных войск генерал-лейтенанту Абдель Фаттаху аль-Бурхану, который практически сразу начал диалог с оппозицией.
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По некоторым версиям, генерал аль-Бурхан с самого начала должен был возглавить совет, но то ли между военными произошел раскол, то ли он сам решил оставаться какое-то время в тени. Помимо Авада бен Ауфа в минувшие выходные на пенсию был отправлен глава Национальной службы безопасности и разведки (НСБР), один из самых влиятельных людей в стране Салах Гош.

Одновременно заместителем генерала аль-Бурхана был назначен глава Сил быстрой поддержки (СБП) Мухаммед Хамдан Даклу. Эти силы были созданы в 2013 году на базе НСБР, воевали в составе арабской коалиции во главе Саудовской Аравии и ОАЭ против хуситов в Йемене, они также присутствуют в Дарфуре. Среди их задач — обеспечение внутренней безопасности и борьба с контрабандой. Сразу после объявления о свержении президента аль-Башира СБП выдвинули свою программу политических реформ. В частности, они предлагали ограничить переходный период 3−6 месяцами, провести выборы, создать гражданское правительство и привлечь к суду коррумпированных чиновников.

Помимо перестановок переходный Военный совет Судана отменил комендантский час и цензуру в СМИ, а Центробанк заморозил банковские счета государственных учреждений, распущенных советом. Среди них канцелярия президента, обе палаты парламента.

Генерал аль-Бурхан также пообещал, что лица, причастные к убийству протестующих, предстанут перед правосудием, и все, кто был задержан за время протестов, будут освобождены.

Заявления совета последовали после встречи его членов с представителями суданской оппозиции. Для переговоров была собрана группа из десяти человек. Среди требований оппозиций — освобождение политических заключенных, справедливое судебное разбирательство над теми, кто был замешан в кровопролитии в ходе протестных выступлений, и привлечение к суду тех, кто причастен к коррупции. Оппозиция также настаивает на немедленной передаче власти гражданским. Последний пункт военные готовы обсудить. «Мы хотим создать гражданское государство, основанное на свободе, справедливости и демократии», — цитирует агентство AFP одного из членов совета генерал-лейтенант Ясир аль-Ата. По данным AFP, военные предложили назначить премьер-министром независимую фигуру.

С аналогичным заявлением выступил и суданский МИД, обращаясь с призывом к международному сообществу поддержать военный совет. Отмечается, что генерал аль-Бурхан «привержен созданию полного гражданского правительства». Ранее о своей поддержке новым властям Судана объявили Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. США, Великобритания и Норвегия настаивают на более активном диалоге между военными и оппозицией. «Новый лидер переходного Военного совета обязался передать власть гражданскому правительству. Однако к настоящему моменту конституция отменена, распущен парламент. До сих пор требования суданского народа о законных переменах не были удовлетворены», — говорится в заявлении стран, опубликованном на странице Facebook посольства США в Хартуме.

Марианна Беленькая

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