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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО, заявили в МИД

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

Источник: AP 2019

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — отметил он.

Замглавы МИД назвал абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога.
Александр Грушко
замглавы МИД

Он заявил, что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».

В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе.
Александр Грушко
замглавы МИД
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По словам Грушко, обновление НАТО было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией.

«Такая попытка была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году. Однако на деле натовцам пришлось бы поступиться своей “исключительностью”, открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а на общие интересы. Этого не произошло», — заключил дипломат.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. НАТО называет это «сдерживанием российской агрессии». При этом в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других стран, но не оставит без ответа действия, опасные для ее интересов.

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