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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Штаб Зеленского предупредил о готовящемся срыве выборов

Второй тур выборов президента Украины может быть сорван из-за нарушения процесса голосования. Об этом заявили в штабе лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского. Сообщение опубликовано в Facebook.

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«В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране», — говорится в сообщении.

Штаб располагает информацией о том, что сторонники действующего президента Петра Порошенко подали недостаточное количество заявлений для членства в избирательных комиссиях. В команде кандидата поясняют, что, согласно закону, если в участковых комиссиях не хватает людей, то местные органы власти должны помочь с их формированием, однако они не делают этого. Штаб называет это «несостоятельностью или умышленным саботажем организации выборов».

В команде Зеленского считают, что «малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования».

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в Киеве и шести областях Украины. Команда кандидата сообщает, что активно участвует в формировании комиссий и не даст «сорвать выборы или сделать их менее качественными для избирателей».

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки протоколов, Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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