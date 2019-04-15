Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост — пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от “я услышал” перешли к “я сделаю”. А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли про наших пленных моряков, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это», — заявил шоумен.
Это ваше дело. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это обидно. Дебаты 19-го — дела каждый день.
Владимир Зеленскийкандидат в президенты Украины
31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам шоумен Владимир Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а действующий украинский президент Петр Порошенко — почти 16%. Они прошли во второй тур, запланированный на 21 апреля.
Оба кандидата подали заявки на дебаты в «Олимпийском», но если Зеленский указал датой 19 апреля, то действующий президент — 19 и 14 апреля. В итоге в минувшее воскресенье Петр Порошенко появился на стадионе один и вместо дебатов провел пресс-конференцию.