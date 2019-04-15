Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

«Мы приветствуем это решение и рады, что суд прислушался к нашим доводам», — сказал «Интерфаксу» адвокат ответчика Ильнур Шарапов, уточнив, что сегодня суд огласил только резолютивную часть решения.
Как ожидается, Жириновский обжалует это решение.
Поводом для иска стала фраза из книги Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи»: «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».
Политик просил признать данные сведения не соответствующими действительности обязать ответчика опровергнуть их в любом из СМИ, а также выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда.