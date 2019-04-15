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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

Источник: РИА "Новости"

«Мы приветствуем это решение и рады, что суд прислушался к нашим доводам», — сказал «Интерфаксу» адвокат ответчика Ильнур Шарапов, уточнив, что сегодня суд огласил только резолютивную часть решения.

Как ожидается, Жириновский обжалует это решение.

Поводом для иска стала фраза из книги Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи»: «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».

Политик просил признать данные сведения не соответствующими действительности обязать ответчика опровергнуть их в любом из СМИ, а также выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда.

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