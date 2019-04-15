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18:48 (мск), источник: ТАСС

Минфин будет ежегодно составлять перечень налоговых расходов России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/ — К таким расходам относятся выпадающие доходы бюджета, которые появляются при предоставлении тех или иных льгот налогоплательщикам.

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ утвердило правила формирования перечня налоговых расходов РФ — выпадающих доходов бюджета, которые появляются при предоставлении тех или иных льгот налогоплательщикам. Проект перечня налоговых расходов будет ежегодно формироваться Минфином РФ, говорится в тексте постановления, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

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К налоговым расходам относятся выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциям по налогам, сборам, таможенным платежам и страховым взносам. Согласно постановлению, Минфин РФ будет ежегодно формировать проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и отправлять на согласование ответственным исполнителям государственных программ РФ, а также тем федеральным органам исполнительной власти, которые будут определены как кураторы налоговых расходов. Перечень неналоговых расходов Минфин будет публиковать на сайте ведомства после согласования.

Кураторы налоговых расходов будут в течение года проводить оценку целесообразности и эффективности налоговых расходов и предоставлять отчет Минфину РФ до 15 декабря. «По итогам оценки будут формулироваться выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов, а также о наличии или об отсутствии более результативных альтернативных механизмов достижения целей социально-экономической политики», — говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин, в свою очередь, будет обобщать результаты оценки налоговых расходов и представлять их в правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов до 30 апреля.

«Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также при оценке эффективности реализации государственных программ. Цель принятых решений — повышение эффективности управления бюджетными средствами, более рациональное использование инструментов налогового стимулирования в целях реализации социально-экономической политики», — пояснили в кабмине.

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